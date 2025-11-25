الأرصاد: تطوّر للسحب الركامية مع برق ورعد غرب المملكة

06:38 ص

الوكيل الإخباري- قالت إدارة الأرصاد الجوية ان صور الأقمار الصناعية تشير إلى تطوّر سحب ركامية رعدية في أجزاء من غرب المملكة، نتيجة لحالة عدم الاستقرار الجوي المؤثرة حالياً.





وتعمل هذه السحب على هطول زخات رعدية متفاوتة الشدة مصحوبة بالبرق والرعد.



وأكدت الأرصاد ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات الصادرة، محذّرة من عدة مخاطر تشمل تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب فوق المرتفعات العالية والسهول، وخطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، إضافة إلى تدني الرؤية بسبب الغبار المثار نتيجة الرياح الهابطة خصوصًا في مناطق البادية. كما دعت السائقين إلى توخي الحذر من خطر الانزلاق أثناء هطول الأمطار.