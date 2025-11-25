بدء تساقط الأمطار في المملكة وتحذير من الإنزلاقات

وتوقّعت الأرصاد الجوية هطول زخات مطرية في مناطق متفرقة من المملكة، قد تكون غزيرة لفترات محدودة في بعض المناطق، ما قد يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، بما فيها الأغوار والبحر الميت، مع احتمالية حدوث الرعد وتساقط حبات البرد وانخفاض ملموس على درجات الحرارة.
وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة اليوم الثلاثاء .
