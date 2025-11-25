الثلاثاء 2025-11-25 11:58 ص
 

بدء تساقط الأمطار في المملكة وتحذير من الإنزلاقات

الثلاثاء، 25-11-2025 06:34 ص

الوكيل الإخباري-   بدأ هطول الأمطار في  في مناطق متفرقة من المملكة ، وذلك نتيجةً لتأثر الأردن الثلاثاء، بحالة من عدم الاستقرار الجوي.

وتوقّعت الأرصاد الجوية هطول زخات مطرية في مناطق متفرقة من المملكة، قد تكون غزيرة لفترات محدودة في بعض المناطق، ما قد يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، بما فيها الأغوار والبحر الميت، مع احتمالية حدوث الرعد وتساقط حبات البرد وانخفاض ملموس على درجات الحرارة.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة اليوم الثلاثاء .

ودعت السائقين إلى توخي الحذر من خطر الانزلاق أثناء هطول الأمطار.

 

 

 
 
