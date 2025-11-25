تطورات حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة - تحذيرات

الوكيل الإخباري- تكون الأجواء اليوم الثلاثاء غير مستقرة ومائلة للبرودة قليلاً في أغلب المناطق، وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع تساقط زخات من المطر في أجزاء متفرقة من المناطق الغربية من المملكة.

ويتوقع أن تكون الأمطار غزيرة أحياناً، ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، بما فيها مناطق الأغوار والبحر الميت، وقد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد في بعض المناطق.

وتدريجياً، يمتد هطول الأمطار ليشمل مناطق متفرقة من المملكة على فترات، فيما تتراجع فرص الهطول مع ساعات المساء والليل، وتميل الأجواء إلى الاستقرار تدريجياً وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتثير الغبار.