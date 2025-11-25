تطورات حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة - تحذيرات

ويتوقع أن تكون الأمطار غزيرة أحياناً، ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، بما فيها مناطق الأغوار والبحر الميت، وقد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد في بعض المناطق.
وتدريجياً، يمتد هطول الأمطار ليشمل مناطق متفرقة من المملكة على فترات، فيما تتراجع فرص الهطول مع ساعات المساء والليل، وتميل الأجواء إلى الاستقرار تدريجياً وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتثير الغبار.
وحذرت إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من تدني مدى الرؤية الأفقية صباحاً بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول، ومن خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، خاصة في غرب المملكة بما فيها الأغوار والبحر الميت، إضافة إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، وخطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولاً مطرياً.
-
أخبار متعلقة
-
تطورات الحالة الجوية وتساقط الامطار في المملكة
-
الأرصاد: تطوّر للسحب الركامية مع برق ورعد غرب المملكة
-
بدء تساقط الأمطار في المملكة وتحذير من الإنزلاقات
-
الأرصاد: سيستيقظ الأردنيون على هذه الأجواء الثلاثاء
-
تطورات حالة عدم الاستقرار الجوي القادمة إلى المملكة
-
تفاصيل حالة الطقس الاثنين .. وزخات أمطار ورعد في هذه المناطق
-
تفاصيل حالة عدم الاستقرار الجوي القادمة الى المملكة وتحذير من السيول
-
الاردن .. انقلاب حاد على حالة الطقس وامطار رعدية بهذا الموعد