طقس معتدل في معظم المناطق الجمعة

11:42 م

الوكيل الإخباري- تتوقع إدارة الأرصاد الجوية أن ترتفع درجات الحرارة يوم الجمعة بشكل ملحوظ، لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام بنحو (6-7) درجات مئوية.





وبحسب النشرة، يكون الطقس لطيف الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلًا في باقي المناطق، مع رياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية.



وخلال ساعات الليل، يكون الطقس باردًا نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيف الحرارة في باقي المناطق، مع رياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



تحذيرات الأرصاد ليوم الجمعة:



تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانًا بسبب الغبار، خاصة في مناطق البادية.