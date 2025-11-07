تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت

الوكيل الإخباري- انخفاض قليل على درجات الحرارة مع بقاء الطقس لطيف الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية ومعتدل في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

لـيــلاً: الطقس بارد نسبي فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيف الحرارة في باقي المناطق، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.