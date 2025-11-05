أجواء معتدلة الخميس في معظم المناطق وحارة نسبيًا في الأغوار

وقالت الأرصاد إن الرياح ستكون جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط بين الحين والآخر، خاصة في مناطق البادية، ما قد يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتدنّي مدى الرؤية الأفقية خلال فترات النهار.
وخلال ساعات الليل، يصبح الطقس باردًا نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيف الحرارة في باقي المناطق، مع استمرار ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
وحذّرت إدارة الأرصاد من تدنّي مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، داعية السائقين إلى توخّي الحيطة والحذر، بخاصة في الطرق الصحراوية ومناطق البادية.
