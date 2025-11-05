الخميس 2025-11-06 07:26 م
 

أجواء معتدلة الخميس في معظم المناطق وحارة نسبيًا في الأغوار

الأربعاء، 05-11-2025 10:43 م
الوكيل الإخباري-   توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تشهد المملكة يوم غد الخميس طقسًا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، ومغبرًا أحيانًا، بينما يكون أشد حرارة نسبيًا في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم المتوسطة والعالية في أجزاء من المملكة.اضافة اعلان


وقالت الأرصاد إن الرياح ستكون جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط بين الحين والآخر، خاصة في مناطق البادية، ما قد يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتدنّي مدى الرؤية الأفقية خلال فترات النهار.

وخلال ساعات الليل، يصبح الطقس باردًا نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيف الحرارة في باقي المناطق، مع استمرار ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

وحذّرت إدارة الأرصاد من تدنّي مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، داعية السائقين إلى توخّي الحيطة والحذر، بخاصة في الطرق الصحراوية ومناطق البادية.
 
 
