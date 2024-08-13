الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى الجمعة المقبل

الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم الثلاثاء، حارا نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأربعاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة؛ ويكون الطقس حارا نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وتسجل درجات الحرارة الخميس، أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل، ويكون الطقس حارا نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارا جداً في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



ويطرأ الجمعة، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.