الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى الجمعة المقبل

وتسجل درجات الحرارة الخميس، أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل، ويكون الطقس حارا نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارا جداً في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
ويطرأ الجمعة، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 34 - 22 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32 - 20، وفي المرتفعات الشمالية 30 - 17 وفي مرتفعات الشراة 31 - 18, وفي مناطق البادية 39 - 23 وفي مناطق السهول 34 - 22, وفي الأغوار الشمالية 40 - 26, وفي الأغوار الجنوبية 43 - 29، وفي البحر الميت 42 - 28، وفي خليج العقبة 43 - 29 درجة مئوية.
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