أجواء خريفية لطيفة في انتظار الأردنيين الاربعاء

الأربعاء 2025-10-29 11:37 ص
 

الثلاثاء، 28-10-2025 11:42 م
الوكيل الإخباري-   تتأثر المملكة يوم غدٍ الخميس الاربعاء قًا لإدارة الأرصاد الجوية، يكون الطقس لطيفًا فوق المرتفعات الجبلية ومعتدلًا في باقي المناطق، مع ظهور بعض السحب العالية وفترات من الأجواء المشمسة.اضافة اعلان


وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا خلال ساعات النهار، ما يزيد الإحساس بنسمات خريفية لطيفة. كما تُحذّر الأرصاد من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكّل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية، داعية السائقين إلى توخي الحيطة والحذر على الطرق الخارجية.

وخلال ساعات الليل تميل درجات الحرارة للانخفاض، ليكون الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيفًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض السحب العالية واستمرار الرياح الخفيفة والمتغيرة الاتجاه.
 
 
