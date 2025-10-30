تفاصيل طقس الخميس في المملكة

ويكون الطقس نهاراً معتدلاً بوجه عام، مع ظهور السحب العالية في مختلف المناطق، فيما تكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.
وخلال ساعات الليل، يميل الطقس للبرودة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، بينما يبقى لطيفاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور السحب العالية، ورياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة.
تحذيرات الخميس:
احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً بفعل الغبار في مناطق البادية.
-
أخبار متعلقة
-
الارصاد تحذر المواطنين من الضباب الكثيف
-
الأرصاد: انخفاض على درجات الحرارة الأربعاء
-
أجواء خريفية لطيفة في انتظار الأردنيين الاربعاء
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء
-
تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الاثنين
-
تعرف على تفاصيل حالة الطقس غداً الإثنين
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد
-
تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد