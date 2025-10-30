الخميس 2025-10-30 01:14 ص
 

تفاصيل طقس الخميس في المملكة

الخميس، 30-10-2025 12:12 ص
الوكيل الإخباري-  من المتوقع أن تشهد المملكة اليوم الخميس ارتفاعاً طفيفاً على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة بحوالي 4 إلى 6 درجات مئوية، وفقاً لتقارير الأرصاد الجوية.اضافة اعلان


ويكون الطقس نهاراً معتدلاً بوجه عام، مع ظهور السحب العالية في مختلف المناطق، فيما تكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.

وخلال ساعات الليل، يميل الطقس للبرودة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، بينما يبقى لطيفاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور السحب العالية، ورياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة.

تحذيرات الخميس:

احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً بفعل الغبار في مناطق البادية.
 
 
