الإثنين 2025-08-18 08:37 ص
 

تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الاثنين

منظر عام لجبل القلعة وسط العاصمة عمّان
منظر عام لجبل القلعة وسط العاصمة عمّان
 
الإثنين، 18-08-2025 07:08 ص
الوكيل الإخباري-   تكون درجات الحرارة، يوم الاثنين، أقل بقليل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس صيفيًا معتدلًا في أغلب المناطق، وحارًا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.اضافة اعلان


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 31 - 19 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 29 - 17، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 15، وفي مرتفعات الشراة 28 - 16، وفي مناطق البادية 37 - 21، وفي مناطق السهول 31 - 19، وفي الأغوار الشمالية 39 - 23، وفي الأغوار الجنوبية 41 - 27، وفي البحر الميت 40 - 26، وفي خليج العقبة 40 - 25 درجة مئوية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس حتى الخميس صيفيًا عاديًا في أغلب المناطق، وحارًا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

البقاء لله

الوفيات وفيات الإثنين 18-8-2025

تعبيرية

أخبار محلية فصل الكهرباء من الـ8 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

فلسطينيون يحملون أحد شهداء الغارات الإسرائيلية في غزة

فلسطين 4 شهداء بقصف إسرائيلي على مدينة غزة ومخيم النصيرات

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب، الاثنين، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في أسبوعين، مدعوما بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية مع ترقب المستثمرين لاجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الأ

أسواق ومال ارتفاع أسعار الذهب عالميا

حقل النفط

أسواق ومال النفط يتراجع بفعل انحسار المخاوف بشأن الإمدادات الروسية

منظر عام لجبل القلعة وسط العاصمة عمّان

الطقس تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الاثنين

تنويه من وزارة العمل حول تفاصيل خدمة العلم

أخبار محلية تنويه هام من وزارة العمل حول تفاصيل خدمة العلم

أنغام

فن ومشاهير تراجع مفاجئ في حالة أنغام الصحية وقرار عاجل من الفريق الطبي.. إليكم التفاصيل



 
 





الأكثر مشاهدة