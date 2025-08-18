تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الاثنين

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 31 - 19 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 29 - 17، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 15، وفي مرتفعات الشراة 28 - 16، وفي مناطق البادية 37 - 21، وفي مناطق السهول 31 - 19، وفي الأغوار الشمالية 39 - 23، وفي الأغوار الجنوبية 41 - 27، وفي البحر الميت 40 - 26، وفي خليج العقبة 40 - 25 درجة مئوية.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس حتى الخميس صيفيًا عاديًا في أغلب المناطق، وحارًا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.
