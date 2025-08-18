تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الاثنين

07:08 ص

الوكيل الإخباري- تكون درجات الحرارة، يوم الاثنين، أقل بقليل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس صيفيًا معتدلًا في أغلب المناطق، وحارًا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.





وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 31 - 19 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 29 - 17، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 15، وفي مرتفعات الشراة 28 - 16، وفي مناطق البادية 37 - 21، وفي مناطق السهول 31 - 19، وفي الأغوار الشمالية 39 - 23، وفي الأغوار الجنوبية 41 - 27، وفي البحر الميت 40 - 26، وفي خليج العقبة 40 - 25 درجة مئوية.



وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس حتى الخميس صيفيًا عاديًا في أغلب المناطق، وحارًا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.