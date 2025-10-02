تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس

ليلًا: الطقس بارد نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 27 - 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 25 - 16، وفي المرتفعات الشمالية 23 - 14، وفي مرتفعات الشراة 24 - 13، وفي مناطق البادية 31 - 17، وفي مناطق السهول 28 - 18، وفي الأغوار الشمالية 35 - 21، وفي الأغوار الجنوبية 37 - 25، وفي البحر الميت 36 - 24، وفي خليج العقبة 35 - 23 درجة مئوية.
-
أخبار متعلقة
-
تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الأربعاء
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء
-
الأرصاد تحذر: تدني الرؤية الأفقية في هذه المناطق غداً الثلاثاء
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الاثنين
-
الأرصاد تحذر من الغبار والضباب في هذه المناطق الاثنين
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد
-
تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن السبت