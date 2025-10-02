الخميس 2025-10-02 08:34 ص
 

تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس

يبقى الطقس، اليوم الخميس، لطيف الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلًا في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. ليلًا: الطقس بارد نسبيًا في
العاصمة عمان
 
الخميس، 02-10-2025 06:51 ص

الوكيل الإخباري-   يبقى الطقس، اليوم الخميس، لطيف الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلًا في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.اضافة اعلان


ليلًا: الطقس بارد نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 27 - 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 25 - 16، وفي المرتفعات الشمالية 23 - 14، وفي مرتفعات الشراة 24 - 13، وفي مناطق البادية 31 - 17، وفي مناطق السهول 28 - 18، وفي الأغوار الشمالية 35 - 21، وفي الأغوار الجنوبية 37 - 25، وفي البحر الميت 36 - 24، وفي خليج العقبة 35 - 23 درجة مئوية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية دواء جديد يضاف إلى جداول المواد المخدرة في الأردن .. تعرف عليه !

أعلام روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا

عربي ودولي رويترز: الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بمعلومات استخباراتية لضرب روسيا

البقاء لله

الوفيات وفيات الخميس 2- 10-2025

مظاهرات في إيطاليا تضامنا مع أسطول الصمود

فلسطين مظاهرات في إيطاليا تضامنا مع أسطول الصمود

اكتشاف تأثير غير متوقع لقلع أضراس العقل

طب وصحة اكتشاف تأثير غير متوقع لقلع أضراس العقل

أسطول الصمود

فلسطين أسطول الصمود: البحرية الإسرائيلية تعترض قارب "أوتاريا"

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

يبقى الطقس، اليوم الخميس، لطيف الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلًا في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. ليلًا: الطقس بارد نسبيًا في

الطقس تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس



 
 





الأكثر مشاهدة