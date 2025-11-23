تفاصيل حالة عدم الاستقرار الجوي القادمة الى المملكة وتحذير من السيول

11:28 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/754827 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أفاد الراصد الجوي مأمون عقل من مركز راصد الأردن للتنبؤات الجوية بتصريح خاص لموقع الوكيل الإخباري بتأثر المملكة بأحوال جوية غير مُستقرة اعتبارا من ليلة الأثنين على الثلاثاء وتستمر حتى مساء يوم الثلاثاء القادم تؤدي الى انخفاض على درجات الحرارة وتساقط الأمطار في مناطق عشوائية من المملكة مصحوبة بالرعد وتساقط زخات البرد الكثيفة . اضافة اعلان





وحذر عقل من تشكل السيول بمناطق عشوائية من المملكة بسبب توقع هطول أمطار غزيرة بفترات زمنية قصيرة جدا مما يعمل على تشكل السيول بشكل مفاجئ .



وأضاف عقل أن ما يُميز حالات عدم الأستقرار هي عشوائية الهطول الغزير بمناطق ذات نطاق جغرافي ضيق بحيث من الممكن أن تشهد مناطق هطول غزير جدا للأمطار وتشكل للسيول بينما تشهد بذات الوقت مناطق قريبة جدا من تلك المناطق استقرار تام على الأجواء .