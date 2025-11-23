تفاصيل حالة عدم الاستقرار الجوي القادمة الى المملكة وتحذير من السيول

وحذر عقل من تشكل السيول بمناطق عشوائية من المملكة بسبب توقع هطول أمطار غزيرة بفترات زمنية قصيرة جدا مما يعمل على تشكل السيول بشكل مفاجئ .
وأضاف عقل أن ما يُميز حالات عدم الأستقرار هي عشوائية الهطول الغزير بمناطق ذات نطاق جغرافي ضيق بحيث من الممكن أن تشهد مناطق هطول غزير جدا للأمطار وتشكل للسيول بينما تشهد بذات الوقت مناطق قريبة جدا من تلك المناطق استقرار تام على الأجواء .
