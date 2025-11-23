"مالية الأعيان" تبحث استراتيجية وزارة الثقافة

الوكيل الإخباري- بحثت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، برئاسة مقررها العين المهندس عامر الحديدي، اليوم الأحد، مع وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، سياسات واستراتيجية وزارة الثقافة.

وتحدث العين المهندس الحديدي عن أهمية الاطلاع على ملامح استراتيجية الوزارة ودورها في تعزيز الصناعة الثقافية الوطنية ودعم مسارات التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الاجتماع خصص لبحث مشاريع الوزارة ضمن خطة رؤية التحديث الاقتصادي، بالتزامن مع إطلاق سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد مبادرة توثيق السردية الأردنية بمشاركة أبناء وبنات الوطن ومؤسساته، لتكون مرجعية للأجيال القادمة.



من جانبه، استعرض الرواشدة، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور نضال العياصرة، ومدير المكتبة الوطنية فراس الضرابعة، ملامح الاستراتيجية الوطنية للثقافة للأعوام 2023–2027، التي تهدف إلى تطوير البيئة الثقافية وتعزيز الصناعات الإبداعية وترسيخ الهوية الوطنية الجامعة عبر برامج شاملة تعزز الوعي الثقافي.



وأشار إلى مباشرة الوزارة بتنفيذ مبادرة سمو ولي العهد لتوثيق السردية الأردنية، مؤكدا ان الرواية الوطنية ستتناول ارتباط الانسان الأردني بأرضه، إلى جانب التعاون مع المواطنين لتوثيق أكبر قدر من الوثائق الوطنية.



وأوضح الرواشدة أن الاستراتيجية ترتكز على توسيع الفضاءات الثقافية المشتركة، وتمكين الفنانين، ودعم الاقتصاد الإبداعي ليكون رافداً للتنمية الوطنية، كما تشمل السياسات الرئيسية للوزارة تطوير البنية التحتية الرقمية، وإطلاق منصات ثقافية رقمية، وتحسين إدارة البيانات والبحث الثقافي.