زخات مطرية على هذه المناطق الخميس

الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم الخميس، غائما جزئيًا إلى غائم أحياناً في شمال ووسط المملكة، ويكون لطيف الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

ويتوقع بإذن الله هطول زخات من المطر على فترات في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى والشرقية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.