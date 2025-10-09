زخات مطرية على هذه المناطق الخميس

ويتوقع بإذن الله هطول زخات من المطر على فترات في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى والشرقية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.
-
أخبار متعلقة
-
الأمطار تزور المملكة الخميس وتحذير من الانزلاقات في هذه المناطق
-
تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الأربعاء
-
طقس لطيف الأربعاء واحتمال زخات خفيفة على هذه المناطق
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء
-
الأردنيون على موعد مع زخات من المطر بهذا الموعد
-
الأرصاد: زخات مطرية متوقعة على مناطق في المملكة اليوم
-
الأرصاد: احتمال هطول زخات من الأمطار في هذه المناطق غداً الاثنين
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد