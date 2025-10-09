الخميس 2025-10-09 07:13 ص
 

زخات مطرية على هذه المناطق الخميس

تعبيرية
 
الخميس، 09-10-2025 06:56 ص

الوكيل الإخباري-   يكون الطقس اليوم الخميس، غائما جزئيًا إلى غائم أحياناً في شمال ووسط المملكة، ويكون لطيف الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

ويتوقع بإذن الله هطول زخات من المطر على فترات في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى والشرقية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.

 

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 25 - 14 درجة مئوية، وفي غرب عمان 23 - 12، وفي المرتفعات الشمالية 21 - 11، وفي مرتفعات الشراة 21 - 10، وفي مناطق البادية 29 - 13، وفي مناطق السهول 25 - 15، وفي الأغوار الشمالية 33 - 18، وفي الأغوار الجنوبية 34 - 21، وفي البحر الميت 33 - 20، وفي خليج العقبة 34 - 21 درجة مئوية.

 
 
