الجمعة 2025-10-17 08:54 ص
 

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة

الجمعة، 17-10-2025 08:08 ص
الوكيل الإخباري-   تشير التوقعات الصادرة عن دائرة الأرصاد الجوية إلى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم الجمعة، حيث يكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة، في حين يكون حاراً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.اضافة اعلان


كما تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة خلال ساعات النهار، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تتحول تدريجياً بعد الظهر إلى شمالية غربية.

وفي ساعات الليل، يكون الطقس مائلاً للبرودة في معظم المناطق، بينما يبقى لطيفاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

دعت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين إلى الحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً بسبب الغبار، خصوصاً في المناطق الشرقية من المملكة.
 
 
