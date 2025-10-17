تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة

كما تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة خلال ساعات النهار، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تتحول تدريجياً بعد الظهر إلى شمالية غربية.
وفي ساعات الليل، يكون الطقس مائلاً للبرودة في معظم المناطق، بينما يبقى لطيفاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
دعت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين إلى الحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً بسبب الغبار، خصوصاً في المناطق الشرقية من المملكة.
-
أخبار متعلقة
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس
-
تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الأربعاء
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء
-
تعرف على تفاصيل حالة الطقس الثلاثاء
-
تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الاثنين
-
طقس لطيف الاثنين وتحذيرات من الضباب والغبار في بعض المناطق
-
زخات مطرية على هذه المناطق الاحد
-
تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد