التعادل يحسم مواجهة قطر وسوريا ضمن بطولة كأس العرب 2025

وجاءت المواجهة قوية ومتقاربة المستوى، حيث حاول المنتخب القطري الحفاظ على تقدمه حتى اللحظات الأخيرة، قبل أن ينجح المنتخب السوري في تسجيل هدف التعادل الثمين، مانحاً "نسور قاسيون" نقطة مهمة تُبقيهم في صدارة المجموعة إلى جانب منتخب فلسطين، وكلاهما برصيد أربع نقاط.
وفي المقابل، يجد المنتخب القطري نفسه أمام حسابات معقدة، بعدما اكتفى بجمع نقطة واحدة من أول مباراتين.
