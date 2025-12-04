الخميس 2025-12-04 11:55 م

التعادل يحسم مواجهة قطر وسوريا ضمن بطولة كأس العرب 2025

الخميس، 04-12-2025 10:12 م
الوكيل الإخباري-   حسم التعادل الإيجابي مواجهة المنتخبين القطري والسوري، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات بطولة كأس العرب 2025، ليضيف المنتخب القطري نقطة واحدة إلى رصيده من مباراتين، فيما رفعت سوريا رصيدها إلى أربع نقاط بعد خطفها التعادل في الدقائق الأخيرة.اضافة اعلان


وجاءت المواجهة قوية ومتقاربة المستوى، حيث حاول المنتخب القطري الحفاظ على تقدمه حتى اللحظات الأخيرة، قبل أن ينجح المنتخب السوري في تسجيل هدف التعادل الثمين، مانحاً "نسور قاسيون" نقطة مهمة تُبقيهم في صدارة المجموعة إلى جانب منتخب فلسطين، وكلاهما برصيد أربع نقاط.

وفي المقابل، يجد المنتخب القطري نفسه أمام حسابات معقدة، بعدما اكتفى بجمع نقطة واحدة من أول مباراتين.
 
 


