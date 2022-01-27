آخر تطورات المنخفض الجوي الذي تشهده المملكة

الوكيل الإخباري - انخفاض قليل على درجات الحرارة، لتسجل أقل من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (5-7) درجات مئوية، الأجواء شديدة البرودة وغائمة وماطرة في معظم المناطق، كما تتساقط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر فوق سطح البحر، ومع ساعات الظهيرة تضعف تدريجياً فرصة تساقط الثلج فوق المرتفعات الجبلية الشمالية والوسطى، مع استمرار تساقط الثلج بين الحين والآخر فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، وتضعف تدريجياً أثناء الليل وفق دائرة الأرصاد.

خليج العقبة:

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الأجواء باردة وغائمة جزئياً، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، قد تثير الغبار على فترات، ويكون البحر متوسط ارتفاع الموج.



التحذيرات:

- خطر الانزلاق على الطرقات بسبب الهطولات.

- خطر تراكم الثلوج فوق المرتفعات الجبلية.

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض وتشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

- خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها.