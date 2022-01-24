انخفاض ملموس على درجات الحرارة اليوم

الوكيل الإخباري - يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، الأجواء شديدة البرودة، وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، مع بقاء فرصة ضعيفة في ساعات الصباح الباكر لسقوط زخات خفيفة من الثلج الممزوجة بالمطر ولفترة قصيرة فوق قمم المرتفعات الجبلية العالية، وتكون غير مؤثرة، واعتباراً من ساعات المساء تضعف فرصة الهطول تدريجياً وتتناقص الغيوم، كما ويتوقع في ساعات الليل المتأخرة تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في العديد من المناطق، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات أثناء النهار، وتتحول ليلاً إلى خفيفة السرعة و متغيرة الاتجاه.

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خليج العقبة:

الأجواء باردة نسبياً نهاراً، وباردة ليلاً مع ظهور الغيوم المنخفضة،والرياح شمالية معتدلة السرعةً تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



التحذيرات:



- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة فوق المرتفعات الجبلية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.

- خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطولات.

- خطر تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في ساعات الليل في العديد من المناطق.