الأرصاد الجوية: سماكة الثلوج في منطقة رأس منيف 10 سم



الوكيل الاخباري - قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، مساء الأربعاء، إن منطقة رأس منيف سجلت سماكة ثلوج قدرها 10 سم، وذلك حتى التاسعة من مساء الأربعاء.



وأوضح آل خطاب لـ "المملكة"، أن سماكة الثلوج بلغت في السلط 7سم، والشوبك 3 سم، وصويلح 4 سم، حدائق الملك حسين 4 سم، والجامعة الأردنية 3.5 سم، وجبل الحسين 2 سم، ومطار ماركا 1 سم.



وقال آل خطاب إن الكتلة الهوائية القطبية الباردة ستكون ذروتها من منتصف الليل وحتى الثامنة من صباح الخميس، مع استمرار تدفق الغيوم الممطرة المثلجة نحو الأردن، وبالتالي استمرار هطل الأمطار وتساقط الثلوج.

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