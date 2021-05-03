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الإثنين، 03-05-2021 07:53 ص

الحرارة أعلى من معدلاتها

أجواء حارة الإثنين

حارة
توضيحية


الوكيل الإخباري- تسجّل درجات الحرارة ، الإثنين ، أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة نسبيا في مختلف مناطق المملكة،  معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية، وفق دائرة الأرصاد الجوية.

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وتكون الأجواء حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المتوسطة والعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة.

 

ليــــــــلاً:

في ساعات المساء ، تكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة الى خفيفة السرعة.

 

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