أجواء حارة الإثنين

الوكيل الإخباري- تسجّل درجات الحرارة ، الإثنين ، أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة نسبيا في مختلف مناطق المملكة، معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية، وفق دائرة الأرصاد الجوية.

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وتكون الأجواء حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المتوسطة والعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة.

ليــــــــلاً:

في ساعات المساء ، تكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة الى خفيفة السرعة.