الحرارة أعلى من معدلاتها بـ 5 درجات

الوكيل الإخباري - تبقى درجات الحرارة، الأحد، أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (4-5) درجات مئوية، وتسود أجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية، وحارة نسبياً في مناطق السهول والبادية، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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كما تكون الأجواء حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ليــــــــلاً:

في ساعات المساء ، تكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.