الأحد 02-05-2021
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الأحد، 02-05-2021 08:01 ص

أجواء لطيفة مساءً

الحرارة أعلى من معدلاتها بـ 5 درجات

حر


الوكيل الإخباري - تبقى درجات الحرارة، الأحد، أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (4-5) درجات مئوية، وتسود أجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية، وحارة نسبياً في مناطق السهول والبادية، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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كما تكون الأجواء حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

 

ليــــــــلاً:

في ساعات المساء ، تكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

 

 

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