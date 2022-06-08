أجواء حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة اليوم

الوكيل الإخباري -

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تسجل درجات الحرارة حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة حيث تسود أجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.ليــــــــلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية، ومعتدلة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.خليج العقبة:الأجواء حارة نهاراً، ومعتدلة الحرارة ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.التحذيرات:- خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.