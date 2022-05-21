منخفض مغبر وجاف يؤثر على المملكة اليوم

الوكيل الإخباري -

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توالي درجات الحرارة ارتفاعها حيث تسود أجواء جافة ومغبرة في العديد من المناطق، وتكون حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات أثناء النهار، وتتحول مع ساعات المساء إلى شمالية غربية .خليج العقبة:نهارا: الأجواء حارة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط على فترات تكون مثيرة للغبار احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.ليلا: الأجواء لطيفة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية والرياح شمالية معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.التحذيرات:-خطر تدنى مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في العديد من المناطق وانعدامها أحيانا في مناطق البادية.- خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس فترة الظهيرة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.