الأربعاء 11-05-2022
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الأربعاء، 11-05-2022 06:32 ص

انخفاض على درجات الحرارة اليوم

طقس-3


الوكيل الإخباري - تسجل درجات الحرارة أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت بقليل، الأجواء معتدلة الحرارة في معظم المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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ليـــــــــلاً:  الأجواء لطيفة الحرارة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم العالية والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


خليج العقبة:
 الأجواء دافئة نهاراً، ولطيفة الحرارة ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط احيانا ، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

التحذيرات:
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً بسبب الغبار في مناطق البادية. 


 




 

 


 

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