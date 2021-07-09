أجواء حارة في جميع مناطق المملكة حتى الإثنين

الوكيل الاخباري - تكون الأجواء اليوم الجمعة، حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والبحر الميت والأغوار والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة خاصة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.



وبحسب التقرير، يطرأ يوم غدٍ السبت، انخفاض طفيف على الحرارة مع بقاء الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والبحر الميت والأغوار والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ الأحد، ارتفاع طفيف على الحرارة مع استمرار الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



وتبقى الأجواء الإثنين، حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 34 - 22 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 30 - 19، وفي مرتفعات الشراه 31 - 17، وفي مناطق البادية 39 - 21، وفي مناطق السهول 33 - 21، وفي الأغوار الشمالية 39 - 23، وفي الأغوار الجنوبية 41 - 25، وفي البحر الميت 40 - 26، وفي خليج العقبة 42 - 28 درجة مئوية.

--(بترا)