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الإثنين، 13-12-2021 07:15 ص

أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق

الاردن صباحا


الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة الأرصاد الجوية أن الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.اضافة اعلان


ليــــــــــلاً:  الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شرقية خفيفة السرعة.

خليج العقبة:
 الأجواء دافئة نسبياً نهاراً، ولطيفة الحرارة ليلاً، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

 




 

 


 

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