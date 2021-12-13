أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق

الوكيل الإخباري -

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أعلنت دائرة الأرصاد الجوية أن الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.ليــــــــــلاً: الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شرقية خفيفة السرعة.خليج العقبة:الأجواء دافئة نسبياً نهاراً، ولطيفة الحرارة ليلاً، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.