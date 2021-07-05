أجواء معتدلة الاثنين

الوكيل الإخباري - تسجل درجات الحرارة، الاثنين، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتسود أجواء صيفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في مناطق البادية، بينما تكون حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وفق دائرة الأرصاد الجوية.

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ليــــــــلاً:

في ساعات المساء ، تسود أجواء رطبة ولطيفة الحرارة في أغلب المناطق، وتميل للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، بينما تكون حارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.