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أجواء معتدلة في أغلب مناطق المملكة اليوم

الإثنين، 19-06-2023 06:04 ص

أجواء معتدلة في أغلب مناطق المملكة اليوم

البلد


الوكيل الاخباري - تكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وفق الارصاد الجوية.

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ليلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في مناطق البادية 

التحذيرات ليوم الاثنين : 
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الشمالية العالية.
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

أما يوم الثلاثاء نهاراً: تبقى الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات ما بعد الظهر.


ليلاً:  الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


التحذيرات ليوم الثلاثاء:
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الشمالية العالية.
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.


 




 

 


 

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