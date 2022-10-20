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الخميس، 20-10-2022 06:17 ص

أمطار غزيرة تشهدها مناطق في المملكة اليوم

غيوم


الوكيل الإخباري - تتأثر المملكة بحالة عدم استقرار جوي وتغطي سماء المملكة كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، الأجواء  خريفية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

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وأضافت الأرصاد أن خلال ساعات المساء ستتكاثر كميات من الغيوم وتهطل زخات من المطر على أجزاء من المناطق الجنوبية بما فيها مدينة العقبة ومع ساعات الليل تمتد الهطولات المطرية لتشمل مناطق متفرقة من المملكة يصحبها الرعد أحيانا ويحتمل أن تكون في بعض المناطق غزيرة لفترة قصيرة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


خليج العقبة:
نهاراً: الأجواء معتدلةً الحرارة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
مساء ًوليلاً: أجواء لطيفة الحرارة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة ويتوقع سقوط زخات متفرقة من المطر قد يصحبها الرعد احياناً،  والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.


التحذيرات:
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية في ساعات المساء والليل.
 - احتمال تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة خلال ساعات الليل بما فيها منطقة البحر الميت.
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولاً للمطر.
- خطر العواصف الرعدية.


 




 

 


 

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