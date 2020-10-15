الخميس 15-10-2020
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الخميس، 15-10-2020 06:59 ص

أجواء باردة ليلا

ارتفــاع على الحــرارة

جو
أجواء خريفية


الوكيل الإخباري- يطــرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الخميس، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، حارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، وفق دائرة الأرصاد الجوية.

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ليـــــــــلاً:

في ساعات المساء ، تكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق وتميل للبرودة خلال ساعات الليل المتأخرة، بينما تكون معتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

 


 




 

 


 

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