الأرصاد: ارتفاع آخر على درجات الحرارة في المملكة نهاية الأسبوع

الوكيل الإخباري - قالت دائرة الأرصاد الجوية، إنه يطرأ يوم غدٍ الخميس ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبياً الى حارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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أما ليلاً تكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وتبقى الأجواء الجمعة صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبياً الى حارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، وليـــلاً تكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

