الأربعاء 30-08-2023
الوكيل الاخباري

الأمن: ضبط مُطلق النار في حفل زفاف بمعان

وفاة شاب يوم عرسه في معان إثر عيار ناري بالخطأ

الأرصاد: ارتفاع آخر على درجات الحرارة في المملكة نهاية الأسبوع

الملك يزور قيادة قوات الدرك - صور

5 دنانير سعر كيلو ورق الدوالي في السوق المركزي

الخصاونة يوجه بتحسين خدمات التَّزويد المائي في محطَّة إيل بمعان

مناشدة بالبحث عن طفل مفقود في الزرقاء

البشايرة مديرا عاما لمستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي

الغابون.. انقلاب عسكري فوق دولة عائمة على بحر من النفط ماذا تعرف عنها؟

التعليم العالي: الموعد النهائي لتقديم طلبات القبول الموحد منتصف الليلة

الأربعاء، 30-08-2023 03:34 م

الأرصاد: ارتفاع آخر على درجات الحرارة في المملكة نهاية الأسبوع

ea3d398c-1415-467f-b5f6-6006afc82d07


الوكيل الإخباري - قالت دائرة الأرصاد الجوية، إنه يطرأ يوم غدٍ الخميس ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبياً الى حارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

اضافة اعلان


أما ليلاً تكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


وتبقى الأجواء الجمعة صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبياً الى حارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، وليـــلاً تكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
درجة حراره

المملكة تشهد ارتفاع الحرارة اليوم .. تعرف على أعلى درجة

الوكيل نهار

الأرصاد توضح احتمالية تساقط زخات من المطر اليوم

820232715400501647221

الارصاد : زخات مطرية واجواء مائلة للبرودة ليلاً الثلاثاء

حرارة 2

تفاصيل الحالة الجوية اليوم الاثنين في المملكة

7

الأرصاد: انقلاب بحالة الطقس وأمطار غدا الاثنين بهذه المناطق

72023106826383743608

زخات مطرية في الاردن الاثنين وضباب على المرتفعات

أخبار متعلقة
7

الأرصاد: انقلاب بحالة الطقس وأمطار غدا الاثنين بهذه المناطق

حر22

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة اليوم الأحد

8202351429909013405

الأرصاد الجوية تحذر من طقس الأحد

7202327111659899327686

الارصاد: انخفاض على الحرارة الجمعة - تحذيرات

حرارة 2

تفاصيل انحسار الموجة الحارة في الاردن

7202329102926187005831

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء