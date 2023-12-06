الأربعاء 06-12-2023
الوكيل الاخباري
 

الأرصاد: ارتفاع الموسم المطري بنسب وصلت إلى 19%

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الأربعاء، 06-12-2023 02:21 م

الأرصاد: ارتفاع الموسم المطري بنسب وصلت إلى 19%

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الوكيل الإخباري - أكد مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب أن الأمطار الناجمة عن حالة عدم الاستقرار الجوي، والتي أثرت على المملكة منذ ساعات مساء أمس الثلاثاء، رفعت الموسم الحالي، بنسب تراوحت بين 1 إلى 19 بالمئة من المعدل الموسمي المطري العام.

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وقال في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن المناطق الوسطى الشمالية الأكثر تأثرا بالحالة الجوية، وبلغ أعلى مجموع مطري خلال الساعات 24 الماضية في المناطق الوسطى الشرقية في محطة رصد الزرقاء، بمجموع مطري بلغ 23.6 ملم، محققة ما نسبته 19 بالمئة من معدلها الموسمي العام، تليها محطة رصد وادي الظليل بمجموع مطري بلغ 17.5 ملم، محققة ما نسبته 13 بالمئة من معدلها الموسمي العام.


وأوضح أن محطة رصد مأدبا سجلت أعلى مجموع مطري في المناطق الوسطى الغربية بمجموع مطري بلغ 21.8 ملم، محققة ما نسبته 7 بالمئة من معدلها الموسمي العام، تليها في العاصمة عمان محطة رصد حدائق الحسين بمجموع مطري بلغ 16.5 ملم، محققة ما نسبته 3 بالمئة من معدلها الموسمي العام.


وبين أن محطة رصد جوي اربد سجلت أعلى مجموع مطري في المناطق الشمالية وبمجموع مطري بلغ 13.5 ملم، محققة ما نسبته 3 بالمئة من معدلها الموسمي العام، تليها محطة رصد رأس منيف بمجموع مطري بلغ 13.3 ملم، محققة ما نسبته 2 بالمئة من معدلها الموسمي العام.


ولفت إلى أن المناطق الجنوبية شهدت أعلى مجموع مطري خلال هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث سجلت محطة رصد الربة أعلى مجموع مطري بلغ 15.5 ملم، محققة ما نسبته 5 بالمئة من معدلها الموسمي العام، فيما سجلت محطة رصد المفرق أعلى مجموع مطري في المناطق الشرقية بلغ 16.8 ملم، محققة ما نسبته 11 بالمئة من معدلها الموسمي العام.


وقال آل خطاب إن وضع الموسم الحالي حتى صباح اليوم، هو حول معدلاته العامة وأعلى في مثل هذا الوقت من الموسم المطري في أغلب مناطق المملكة، باستثناء أجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، والتي ما زالت دون معدلاتها العامة.

 




 

 


 

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