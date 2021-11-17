الأربعاء 17-11-2021
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الأربعاء، 17-11-2021 11:04 ص

الأرصاد الجوية: المملكة ستشهد بردا ورعدا يوم السبت

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات


أكد مدير دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء إن الاردن سيشهد حالة من عدم الاستقرار الجوي  يوم الجمعة المقبل وسقوط للامطار المتركزة في مناطق شمال ووسط المملكة ويصحبها الرعد أحيانا .

وقال آل خطاب لـ "الوكيل الإخباري"  إن المنخفض سيمتد  إلى يوم السبت، وستشهد المملكة هطولا للأمطار في شمال ووسط المملكة وستكون غزيرة ومصحوبة بالرعد والبرد.

وأضاف أن يوم الأحد سيستمر المنخفض الجوي وستشهد المملكة أمطار غزيرة في أقصى شرق المملكة.


وأعلنت الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء عن تسجيل درجات الحرارة أعلى بقليل من معدلاتها الاعتيادية، الأجواء خريفية لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وهناك فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من جنوب المملكة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تتحول أحياناً إلى جنوبية غربية.

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