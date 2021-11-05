حقيقة تعرض الاردن لمنخفض جوي عميق وهطول الامطار الغزيرة



الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي الحديث عن منخفض جوي عميق سيضرب منطقة الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط ويعمل على تساقط الأمطار بكميات وفيرة مع انخفاض حاد على درجات الحرارة.



بدوره افاد مدير إدارة الارصاد الجوية رائد آل خطاب، الجمعة، بعدم وجود مؤشرات لأي هطولات مطرية في الثلث الأول من شهر تشيرين الثاني/ نوفمبر الحالي.



وقال آل خطاب ، إنه من غير المتوقع هطول الأمطار أو وجود حالة جوية مطرية خلال الأيام المقبلة.



وأضاف، أنه قد يكون هناك هطول للأمطار في النصف الثاني من الشهر الحالي.

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