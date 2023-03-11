السبت 11-03-2023
الوكيل الاخباري

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الأرصاد الجوية تحذر من طقس يوم غدٍ الاحد

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السبت، 11-03-2023 03:53 م

الأرصاد الجوية تحذر من طقس يوم غدٍ الاحد

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الوكيل الإخباري - حذرت دائرة الأرصاد الجوية من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري يوم غدٍ الاحد، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح في المناطق الصحراوية.

وقالت الإدارة تكون الأجواء يوم غدٍ مائلة للبرودة في أغلب المناطق في ساعات المساء، ولطيفة الحرارة في العقبة والبحر الميت مع استمرار لتواجد الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.

وتستمر الأجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، الأحد، ودافئة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وفق إدارة الأرصاد الجوية.

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وتوقعت الأرصاد الجوية أن تتأثر البادية الشرقية في ساعات الظهيرة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي لذا تتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة وتسقط زخات من المطر في تلك المناطق قد يصحبها الرعد أحيانا، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.


 




 

 


 

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