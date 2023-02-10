الطقس حتى الاثنين.. امطار محلية وتحذيرات من الضباب والانجماد

الوكيل الإخباري - يطرأ اليوم الجمعة، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا، مع احتمال سقوط زخات محلية من المطر، في ساعات الصباح الباكر في الأجزاء الشرقية وأجزاء محدودة من اقصى شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

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وتحذر إدارة الأرصاد في تقريرها من، خطر تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية ومناطق البادية، ومن احتمال تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية والسهول.



وتبقى الأجواء يوم غدٍ السبت، باردة في أغلب المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة،



وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساءً الى شمالية غربية.



وتبقى الأجواء الأحد، باردة في أغلب المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وتكون الأجواء الاثنين، باردة في أغلب المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 10 - 1 درجات مئوية، وفي غرب عمان 8 - 0، وفي المرتفعات الشمالية 6 - -3، وفي مرتفعات الشراة 6 - -3، وفي مناطق البادية 12 - 1، وفي مناطق السهول 10 - 1، وفي الأغوار الشمالية 18 - 7، وفي الأغوار الجنوبية 20 - 9، وفي البحر الميت 19 - 8، وفي خليج العقبة 20 - 9 درجة مئوية.