الجمعة 17-02-2023
الوكيل الاخباري

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الجمعة، 17-02-2023 10:00 م

تعرّف على تفاصيل الحالة الجوية حتى الاثنين

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الوكيل الاخباري - يطرأ يوم غدٍ السبت، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مشمسة وباردة في المرتفعات الجبلية والسهول، بينما تكون لطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

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كما يطرأ يومي الأحد والاثنين ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مشمسة وباردة في المرتفعات الجبلية والسهول، بينما تكون لطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 13 - 4 درجات مئوية، وفي غرب عمان 11- 3، وفي المرتفعات الشمالية 10 - 1، وفي مرتفعات الشراة 10 - 1، وفي مناطق البادية 16 - 3، وفي مناطق السهول 13 - 3، وفي الأغوار الشمالية 19 - 9، وفي الأغوار الجنوبية 21 - 11، وفي البحر الميت 20 - 10، وفي خليج العقبة 21 - 10 درجة مئوية.


 




 

 


 

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