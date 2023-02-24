تفاصيل الحالة الجوية ليومي السبت والأحد

الوكيل الإخباري - تكون الأجواء نهار يوم غد السبت، مائلة للبرودة في أغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة، وفق إدارة الأرصاد الجوية.

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أما ليلا تكون الأجواء باردة في أغلب المناطق مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة



وفي نهار بعد غد الأحد، ترتفع درجات الحرارة بحيث تتجاوز معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا اليوم من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية، مع أجواء مشمسة ولطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة السرعة.



أما في ليل يوم الأحد تكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة السرعة.



وتحذر الأرصاد من احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في البادية الشرقية بسبب الغبار، خلال يوم الأحد.