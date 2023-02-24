السبت 25-02-2023
الوكيل الاخباري

تفاصيل الحالة الجوية ليومي السبت والأحد

الأشغال تنهي أعمال إعادة تأهيل الخلطات الاسفلتية لنفق الملتقى

هكذا نعى الفنان أيمن زيدان شقيقه شادي

الحكومة: من حق المواطن الحزبي اللجوء للقضاء في حال ممارسة أي ضغوط عليه

الحكومة تكشف سبب تغير التوقيت على هواتف الأردنيين

زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب ولاية قونية في تركيا

بلعاوي: الزلازل الأخيرة لم تؤثر على المواقع الأثرية في الأردن

هام لمرتادي طريق إربد - جرش - عمان

ولي العهد يهنئ صقور سلة الأردن بالتأهل لكأس العالم

التحقيق بتعرض مسنة للحرق بدار للمسنين في عمان

الجمعة، 24-02-2023 11:53 م

تفاصيل الحالة الجوية ليومي السبت والأحد

00000000000000000


الوكيل الإخباري - تكون الأجواء نهار يوم غد السبت، مائلة للبرودة في أغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة، وفق إدارة الأرصاد الجوية.

اضافة اعلان


أما ليلا تكون الأجواء باردة في أغلب المناطق مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة

وفي نهار بعد غد الأحد، ترتفع درجات الحرارة بحيث تتجاوز معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا اليوم من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية، مع أجواء مشمسة ولطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة السرعة.


أما في ليل يوم الأحد تكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة السرعة.

وتحذر الأرصاد من احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في البادية الشرقية بسبب الغبار، خلال يوم الأحد.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
شمس

ارتفاع كبير على درجات الحرارة خلال الاسبوع القادم

ابراج السادس

انخفاض قليل على درجات الحرارة اليوم

2202318164418766348924

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

حرارة5

ارتفاع درجات الحرارة اليوم في المملكة

2202316162958690692125

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

220231091055258232223

الارصاد توضح حول عودة المنخفضات الجوية والامطار

أخبار متعلقة
ابراج السادس

انخفاض قليل على درجات الحرارة اليوم

2202316162958690692125

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

12023261755677726647

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

120232862257987412142

تعرّف على تفاصيل الحالة الجوية حتى الاثنين

WhatsApp Image 2023-02-08 at 11.56.55 AM

الأرصاد تكشف كميات الأمطار خلال 72 ساعة

1 (1)

"الوكيل" ينشر ارتفاعات المناطق التي قد تصلها الثلوج - أسماء