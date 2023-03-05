الأحد 05-03-2023
الوكيل الاخباري

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الأحد، 05-03-2023 06:03 م

الارصاد : عودة الامطار الى المملكة في هذا الموعد

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - يشهد يوم الاربعاء انخفاض قليل على الحرارة، مع بقاء الاجواء باردة نسبياً في معظم المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، كما ويحتمل تساقط زخات من المطر في أقصى المناطق الشرقية من المملكة .

ووفق ادارة الارصاد الجوية تكون الأجواء ليلاً باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة خاصة في شرق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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