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الجمعة، 10-03-2023 10:16 م

تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين

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الوكيل الإخباري - تشهد الأجواء، نهار السبت، ارتفاعا على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة سابقا بحوالي (4-5) درجات مئوية؛ حيث تسود أجواء مشمسة، ومعتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتبقى الأجواء غدا معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.

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ويطرأ بعد غد، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.


 




 

 


 

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