السبت 12-03-2022
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السبت، 12-03-2022 06:15 ص

استمرار تأثير الأجواء الباردة على المملكة اليوم

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الوكيل الإخباري - تبقى المملكة تحت تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة حيث تسود أجواء غائمة جزئيا وباردة جداً في أغلب المناطق، مع بقاء فرصة لسقوط زخات خفيفة من المطر بين الحين والاخر خاصة في شمال ووسط المملكة حتى ساعات العصر، والرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة تثير الغبار في مناطق البادية.

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ليــــــــلاً:الأجواء شديدة البرودة و غائمة جزئيا مع احتمال تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وتخف سرعة الرياح الغربية.


خليج العقبة:
نهارا: الأجواء لطيفة الحرارة مع ظهور الغيوم المنخفضة ، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.
ليلاُ: الأجواء باردة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، والرياح شمالية معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


التحذيرات:
-احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية
- خطر تشكل الضباب في ساعات الليل المتأخرة خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية.
-خطر تشكل الصقيع فوق المرتفعات الجبلية العالية خاصة الجنوبية والبادية.



 




 

 


 

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