تحذيرات هامة من الارصاد الجوية بشأن طقس الاربعاء

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تُحذر ادارة الارصاد الجوية يوم الاربعاء من خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، وخطر تشكل الانجماد في ساعات الصباح وساعات الليل في العديد من المناطق باستثناء البحرالميت والعقبة.



وحول حالة الطقس قالت الادارة انه سيشهد ارتفاع قليل على الحرارة مع بقاء الأجواء باردة جداً نهاراً، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وشديدة البرودة ليلاً مع تشكل للانجماد في العديد من المناطق باستثناء الاغوار والبحرالميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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