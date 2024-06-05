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الأرصاد: انخفاض قليل على درجات الحرارة اليوم

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الأربعاء، 05-06-2024 06:08 ص

الأرصاد: انخفاض قليل على درجات الحرارة اليوم

حرارة 5


الوكيل الاخباري - يطرأ انخفاض على درجات الحرارة قليلاً مع بقائها أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-6) مئوية ، حيث يسود طقس جاف وحار نسبي فوق المرتفعات الجبلية العالية بينما يكون حاراً في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً وفق الأرصاد الجوية.

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وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الطقس ليلا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحار نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


وحذرت من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة ومن خطر حدوث الحرائق في الأماكن الحرجية ومن عدم ترك الأطفال في المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة.


 




 

 


 

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