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الخميس، 21-03-2024 06:05 ص

الأرصاد: انقلاب الأجواء في المملكة مساء اليوم

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الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة اليوم الخميس وتسود أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ومع ساعات المساء تزداد كميات الغيوم وتتهيأ الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال المملكة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في شرق المملكة تتحول مساءً إلى غربية وفق الأرصاد الجوية.

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 وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا غائمة جزئيا  وباردة في أغلب المناطق، باردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في  شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى والبادية الشمالية الشرقية قد يصحبها الرعد أحياناً، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.


وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية ومن خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطول مطري.


كما حذرت من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في شرق المملكة.


 




 

 


 

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