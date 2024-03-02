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السبت، 02-03-2024 06:20 ص

الحالة الجوية في المملكة اليوم

جو


الوكيل الاخباري - تسود أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتنشط الرياح الغربية لتكون مثيرة للغبار مما يؤدي الى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق البادية وفق الأرصاد الجوية.

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وقالت الأرصاد في نشرتها إن الأجواء ليلا باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويحتمل في ساعات متأخرة من الليل هطول زخات من المطر في أجزاء من شمال غرب المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية  في ساعات الليل المتأخرة بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية.


 




 

 


 

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