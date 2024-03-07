الأرصاد: هطول الأمطار على فترات نهار اليوم وانحسارها مساءً

الوكيل الاخباري -

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تكون الأجواء اليوم الخميس باردة نسبياً في أغلب المناطق، وغائمة جزئيا الى غائمة أحياناً، مع هطول زخات من المطر على فترات في شمال ووسط المملكة، ومع ساعات المساء يضعف الهطول، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر وفق الأرصاد الجوية.وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء غائمة جزئياً، وباردة في أغلب المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.