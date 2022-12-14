الأرصاد تتوقع سقوط زخات خفيفة من المطر اليوم

الوكيل الإخباري - تكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق اليوم الاربعاء، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع احتمال سقوط زخات خفيفة من المطر في شمال وأجزاء من المناطق الوسطى من المملكة ، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

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ليلاً: الأجواء باردة في أغلب المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



التحذيرات ليوم الاربعاء:

-خطر الانزلاق على الطرقات في أماكن هطول المطر

-احتمال تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية وبعض مناطق البادية

