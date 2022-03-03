الخميس 03-03-2022
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الخميس، 03-03-2022 06:10 ص

عاصفة غبارية وأمطار غزيرة اليوم

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الوكيل الإخباري - عاصفة غبارية وأمطار غزيرة اليوم وهناك احتمال أثناء النهار في شمال المملكة ولفترة محدودة،أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً وقد يصحبها الرعد، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً قد تتجاوز سرعتها 70كم/س، تثير الغبار في العديد من المناطق،وتشكل العواصف الغبارية في جنوب وشرق المملكة،مما يؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحياناً في بعض المناطق.

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خليج العقبة:
الأجواء باردة نسبياً نهاراً وباردة ليلاً، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط على فترات، قد تكون مثيرة للغبار أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج.


التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح وانعدامها أحياناً بسبب العواصف الترابية خاصة في جنوب وشرق المملكة.
- خطر احتمال تشكل السيول أثناء النهار في شمال المملكة.
- خطر شدة سرعة الرياح والهبات المرافقة لها.
- خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطول المطر.



 




 

 


 

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