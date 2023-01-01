الأرصاد تحذر من تطورات الحالة الجوية مساء اليوم - تفاصيل

الوكيل الإخباري - تسود أجواء باردة في أغلب مناطق المملكة اليوم الاحد مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة وهناك احتمال تساقط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر، وتدريجيا تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر خاصة على المناطق الجنوبية، وتسقط زخات متفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الجنوبية حيث يتوقع مع ساعات الليل أن تكون الهطولات غزيرة و يصحبها الرعد احياناً وتساقط حبات البرد مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة قد تشمل مدينة العقبة، والرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها 50 كم/س، تكون مثيرة للغبار مما يؤدي الى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في جنوب وشرق المملكة وفق دائرة الارصاد الجوية.

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أما في خليج العقبة تكون الأجواء لطيفة الحرارة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويحتمل خلال ساعات الليل تساقط زخات من المطر قد تكون غزيرة مع ساعات الليل المتأخرة، والرياح شمالية نشطة السرعة مثيرة للغبار مما يؤدي الى تدني مدى الرؤية الأفقية، والبحر مائجا.



وحذرت الأرصاد من خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الارض على المرتفعات الجبلية العالية خاصة الجنوبية وخطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في جنوب المملكة بما فيها مدينة العقبة .



كما حذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق المتوقع ان تشهد هطول أمطار.

