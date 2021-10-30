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الأرصاد تحذر من طقس الأحد

وفيات السبت 2021/10/30

السبت، 30-10-2021 02:24 م

الأرصاد تحذر من طقس الأحد

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- حذرت دائرة الأرصاد الجوية الأردنيين من طقس يوم غد الأحد.

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وقالت ان على الاردنيين الحذر من خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطولا للمطر.

وأضافت أن هناك احتمال لتدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

وأشار الى أن احتمال كبير لتشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة.

حيث أن الأجواء ستكون غائمة جزئيا الى غائمة أحيانا في أغلب المناطق، ويتوقع بإذن الله هطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء مختلفة من المملكة قد تكون في اجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة غزيره لفترات قصيرة قد يصحبها الرعد احيانا ، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

 

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